В России предлагают принудительно изымать деньги со счетов населения для войны

В России на самом высоком уровне заговорили о необходимости принудительного изъятия денег населения для нужд армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Предложение конфискации счетов

Из-за стремительного роста дефицита федерального бюджета и истощения суверенного фонда российские власти лихорадочно ищут новые источники для финансирования военной машины.

Беспокойство среди деловых кругов значительно усилилось после того, как глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов во время выступления в парламенте открыто призвал власти добраться до частных капиталов.

Политик требует "мобилизовать" около 130 триллионов рублей, которые хранятся на банковских счетах обычных граждан и предприятий.

"Эти деньги не инвестированы ни в производство, ни во что другое - даже в победу. Эту проблему можно решить быстро. Будь я президентом, я бы сделал это одним единственным указом. В военное время он как верховный главнокомандующий имеет на это полное право", - заявил Зюганов.

Параллельно с этими радикальными призывами Министерство финансов РФ уже готовит законодательную базу, которая потенциально позволит правительству получить прямой доступ к 40 миллиардам долларов пенсионным сбережениям россиян, находящихся под управлением частных фондов.

Причины финансового коллапса

Паника в российских политических и финансовых кругах спровоцирована сразу несколькими факторами. К концу мая дефицит российского бюджета достиг 6 триллионов рублей (около 83 миллиардов долларов), что более чем вдвое превышает прошлогодние показатели. Ситуацию существенно ухудшило падение мировых цен на российскую нефть до 50 долларов за баррель.

В то же время сильнейший удар по экономике агрессора нанесла интенсивная кампания украинских беспилотников. Массированные атаки на нефтеперерабатывающие заводы привели к тому, что всего за одну неделю производство бензина в России обрушилось на 25%.

В своем закрытом письме российскому диктатору руководитель крупнейшей нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин назвал масштабы повреждений нефтеперерабатывающей инфраструктуры "беспрецедентными".