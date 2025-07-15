Путин игнорирует ультиматумы Трампа и готовится к затяжной войне, - Reuters

Как пишет Reuters, территориальные требования Путина могут расшириться по мере продвижения российских войск. По данным источников издания, диктатор считает, что экономика России и ее армия достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада.

В то же время российские источники издания заявили, что Путин не остановит войну под давлением Запада. Ведь он считает, что Россия, которая пережила жесткие санкции, может выдержать дальнейшие экономические трудности, включая угрозу американских тарифов, направленных против покупателей российской нефти.

"Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного соглашения в Украине, включая американцев, поэтому он будет продолжать, пока не получит того, чего хочет", - сообщил Reuters один из источников на условиях анонимности из-за деликатности ситуации.

Несмотря на телефонные разговоры между Трампом и Путиным, а также визиты в Россию специального посланника США Стива Уиткоффа, Путин считает, что детального обсуждения основ мирного плана не было.

"Путин ценит отношения с Трампом и имел хорошие переговоры с Уиткоффом, но интересы России превыше всего", - заявил источник.

В то же время другой источник издания считает, что Путин может стремиться к большей территории, если война не будет прекращена: "Аппетит приходит во время еды". Два других источника независимо друг от друга подтвердили то же самое.

Вероятно, Путин может продолжать борьбу, пока оборона Украины не разрушится, и расширить свои территориальные амбиции, включив в них большую часть Украины.