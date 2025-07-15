Путін ігнорує ультиматуми Трампа і готується до затяжної війни, - Reuters

Як пише Reuters, територіальні вимоги Путіна можуть розширитися в міру просування російських військ. За даними джерел видання, диктатор вважає, що економіка Росії та її армія достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові заходи Заходу.

Водночас російські джерела видання заявили, що Путін не зупинить війну під тиском Заходу. Адже він вважає, що Росія, яка пережила найжорсткіші санкції, може витримати подальші економічні труднощі, включаючи загрозу американських тарифів, спрямованих проти покупців російської нафти.

"Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди в Україні, включаючи американців, тому він продовжуватиме, доки не отримає того, чого хоче", - повідомило Reuters одне з джерел на умовах анонімності через делікатність ситуації.

Попри телефонні розмови між Трампом і Путіним, а також візити до Росії спеціального посланника США Стіва Віткоффа, Путін вважає, що детального обговорення основ мирного плану не було.

"Путін цінує стосунки з Трампом і мав добрі переговори з Віткоффом, але інтереси Росії понад усе", - заявило джерело.

Водночас інше джерело видання вважає, що Путін може прагнути більшої території, якщо війну не буде припинено: "Апетит приходить під час їжі". Два інших джерела незалежно один від одного підтвердили те саме.

Ймовірно, Путін може продовжувати боротьбу, доки оборона України не зруйнується, і розширити свої територіальні амбіції, включивши до них більшу частину України.