Казахстан отворачивается от России: Китай предоставит стране масштабные инвестиции

Казахстан активизирует сотрудничество с Китаем, подписав более 70 соглашений. Такой шаг подчеркивает стремление уменьшить зависимость от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

По данным разведки, Китай и Казахстан подписали 70 коммерческих соглашений на более 15 млрд долларов, охватывающих:

энергетику,

транспорт,

металлургию,

агросектор,

высокие технологии.

Ключевым направлением стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай с Европой через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию - в обход российской территории.

Ожидается, что в ближайшие годы объем перевозок вырастет до 10 млн тонн против нынешних 2-3 млн.

В сфере энергетики стороны привлекут "China Power", "China Energy" и "China Huadian Corporation" к развитию возобновляемых мощностей и строительству новой ТЭС, а CNPC поможет модернизировать Шымкентский НПЗ.

В промышленности планируется запуск автозавода в Алматы с марками Great Wall, Chery, Changan и производство электробусов BYD, а также металлургический проект "Fujian Hengwang Investment".

В агросекторе "Dalian Group" инвестирует $650 млн в переработку зерна, а "Fufeng Group" - в производство по переработке кукурузы.

"Расширение сотрудничества Пекина и Астаны подчеркивает увеличивающуюся роль Китая в Центральной Азии и уменьшение зависимости Казахстана от российских маршрутов и энергетического влияния", - отметили в разведке.