ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Казахстан отворачивается от России: Китай предоставит стране масштабные инвестиции

Казахстан, Пятница 05 сентября 2025 16:14
UA EN RU
Казахстан отворачивается от России: Китай предоставит стране масштабные инвестиции Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (t.me nexta live)
Автор: Карина Левицкая

Казахстан активизирует сотрудничество с Китаем, подписав более 70 соглашений. Такой шаг подчеркивает стремление уменьшить зависимость от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным разведки, Китай и Казахстан подписали 70 коммерческих соглашений на более 15 млрд долларов, охватывающих:

  • энергетику,
  • транспорт,
  • металлургию,
  • агросектор,
  • высокие технологии.

Ключевым направлением стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай с Европой через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию - в обход российской территории.

Ожидается, что в ближайшие годы объем перевозок вырастет до 10 млн тонн против нынешних 2-3 млн.

В сфере энергетики стороны привлекут "China Power", "China Energy" и "China Huadian Corporation" к развитию возобновляемых мощностей и строительству новой ТЭС, а CNPC поможет модернизировать Шымкентский НПЗ.

В промышленности планируется запуск автозавода в Алматы с марками Great Wall, Chery, Changan и производство электробусов BYD, а также металлургический проект "Fujian Hengwang Investment".

В агросекторе "Dalian Group" инвестирует $650 млн в переработку зерна, а "Fufeng Group" - в производство по переработке кукурузы.

"Расширение сотрудничества Пекина и Астаны подчеркивает увеличивающуюся роль Китая в Центральной Азии и уменьшение зависимости Казахстана от российских маршрутов и энергетического влияния", - отметили в разведке.

Заметим, что еще в начале лета президента Китая Си Цзиньпин совершил визит в Казахстан. По данным Bloomberg, эта поездка была призвана укрепить влияние Китая в Центральной Азии на фоне общего ослабления России.

Существовала также версия, что таким образом Пекин стремится обеспечить экономическую стабильность на случай дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном.

Стоит обратить внимание на тот факт, что визит Си Цзиньпина в Казахстан стал уже третьим с 2020 года, что свидетельствует об особом значении этой страны во внешнеполитическом курсе КНР.

Заметим также, что в прошлом месяце лидеры Украины и Казахстана обсудили опасность разделения независимых государств и необходимость длительного мира.

В частности украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что провел хорошую и содержательную беседу с президентом Казахстана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Казахстан Китай
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России