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Путин не хотел переговоров до 24 февраля, и не готов к ним сейчас, - экс-посол США в РФ

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Вашингтон, Среда 22 февраля 2023 07:27
Путин не хотел переговоров до 24 февраля, и не готов к ним сейчас, - экс-посол США в РФ Фото: Джон Салливан (flickr.com/statephotos)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин еще до полномасштабного вторжения не был заинтересован в переговорах с Украиной, нет у него такого желания и на сегодняшний день.

Об этом заявил экс-посол США в Москве Джон Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Владимир Путин не был заинтересован в переговорах еще до начала войны, и он по-прежнему в них не заинтересован", - заявил Салливан.

По его словам, целью так называемой "специальной военной операции" было устранение правительства в Киеве и, опять же, так называемая "демилитаризация" Украины, то есть по сути порабощение украинского народа. И цель эта с тех пор не менялась.

Он также отметил, что постоянно вел переговоры со своими российскими коллегами в попытке предотвратить эту войну.

"Но с их стороны не было никакой реакции, они лишь повторяли заученные тезисы, это напоминало какой-то фарс", - подчеркнул экс-посол.

По мнению Салливана, чтобы остановить войну в Украине, необходимо Путина убедить в том, что он не сможет победить. А пока что он считает, что может победить, потому что у него есть более дальний горизонт планирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на угрозы Путина по поводу испытаний ядерного оружия уже никто в мире не обращает внимания.

Также ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия сейчас не планирует идти на мирные переговоры с Украиной, страна-агрессор намерена продолжать войну.

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