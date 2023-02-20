ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин хочет войны. Кулеба подтвердил, что Россия не ищет переговоров

Новина українською →
Понедельник 20 февраля 2023 22:05
Путин хочет войны. Кулеба подтвердил, что Россия не ищет переговоров Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия сейчас не планирует идти на мирные переговоры с Украиной, страна-агрессор намерена продолжать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью CNN.

"Когда я смотрю на сводки с передовой, я вижу, что, что бы ни говорила Россия, она не ищет переговоров. Она не ищет справедливого мира. Они переходят в наступление, запускают ракеты и дроны по нашей критической энергетической инфраструктуре и нашим городам. Вы не ведете себя так, когда хотите переговоров. Путин хочет войны. Он хочет уничтожить Украину", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время для диалога с Россией еще не настало.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина и Россия могут возобновить переговоры только после вывода российских войск и признания ошибок со стороны Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину
Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина