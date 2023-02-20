Путин хочет войны. Кулеба подтвердил, что Россия не ищет переговоров

Россия сейчас не планирует идти на мирные переговоры с Украиной, страна-агрессор намерена продолжать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью CNN .

"Когда я смотрю на сводки с передовой, я вижу, что, что бы ни говорила Россия, она не ищет переговоров. Она не ищет справедливого мира. Они переходят в наступление, запускают ракеты и дроны по нашей критической энергетической инфраструктуре и нашим городам. Вы не ведете себя так, когда хотите переговоров. Путин хочет войны. Он хочет уничтожить Украину", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время для диалога с Россией еще не настало.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина и Россия могут возобновить переговоры только после вывода российских войск и признания ошибок со стороны Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.