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Путін не хотів переговорів до 24 лютого і не готовий до них зараз, - екс-посол США в РФ

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Вашингтон, Середа 22 лютого 2023 07:27
Путін не хотів переговорів до 24 лютого і не готовий до них зараз, - екс-посол США в РФ Фото: Джон Салліван (flickr.com/statephotos)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін ще до повномасштабного вторгнення не був зацікавлений у переговорах з Україною, немає такого бажання й на сьогоднішній день.

Про це заявив екс-посол США в Москві Джон Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Володимир Путін не був зацікавлений у переговорах ще до початку війни, і він, як і раніше, у них не зацікавлений", - заявив Салліван.

За його словами, метою так званої "спеціальної військової операції" було усунення уряду в Києві і знову ж таки так звана "демілітаризація" України, тобто по суті поневолення українського народу. І ціль ця з того часу не змінювалася.

Він також зазначив, що постійно вів переговори зі своїми російськими колегами у спробі запобігти цій війні.

"Але з їхнього боку не було жодної реакції, вони лише повторювали завчені тези, це нагадувало якийсь фарс", - наголосив екс-посол.

На думку Саллівана, щоб зупинити війну в Україні, необхідно Путіна переконати, що він не зможе перемогти. А поки що він вважає, що може перемогти, бо має більш далекий горизонт планування.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на загрози Путіна щодо випробувань ядерної зброї вже ніхто у світі не звертає уваги.

Також раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Росія зараз не планує йти на мирні переговори з Україною, країна-агресор має намір продовжувати війну.

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