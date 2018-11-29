Путин хочет присоединить к РФ еще одну часть Украины, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что Путин ведет себя как в 2014 году

Президент Петр Порошенко в интервью немецкому Bild заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет присоединить еще одну часть Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко, в частности, предостерег мир от агрессивной политики России. По его словам, сегодня Путин ведет себя как 2014 году.

"Мы должны были реагировать после этого акта агрессии, и поэтому я утвердил военное положение в некоторых регионах. Потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году: Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, Путин пытается вернуть Российскую империю.

"В Крыму, на Донбассе - он хочет всю страну. Как российский император, как он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого", - добавил президент.

Напомним, ранее Порошенко призвал мировое сообщество не верить "сказкам" Путина об инциденте на Азове, который завершился захватом украинских кораблей и моряков.

Ранее также стало известно, что Порошенко пытался связаться с Путиным для освобождения украинских военных моряков.