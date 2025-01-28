Путин хочет исключить Украину из переговоров, но США не считают РФ равным игроком, - эксперт

Российская Федерация сейчас пытается "очаровать" президента США Дональда Трампа. Вероятно, это происходит для того, чтобы вытеснить Украину из переговорных процессов.

По мнению эксперта, прогнозы, что переговоры об окончании войны в Украине могут состояться в апреле-мае, как об этом писало турецкое издание Hürriyet, являются очень оптимистичными.

"Я больше вижу, что этап переговоров о начале переговоров в лучшем случае завершится где-то ближе к маю и только тогда начнется активная фаза переговорного процесса. Но, ну, возможно, турецкие коллеги что-то там больше знают", - рассказал Несвитайлов.



По его словам, важно понимать, что переговорный трек является сейчас доминирующим. И выглядит так, что все к этому идет, уже неоднократно были случаи, "как все к чему-то и шло, но в итоге не доходило". Поэтому точной гарантии, что в принципе переговоры состоятся, пока что нет.

"На данный момент все выглядит так, что РФ в лице Путина пытается максимально Трампа очаровать и перевести направление дискуссии с войны в Украине на глобальный передел сфер влияния. Что это "не война между Украиной и Российской Федерацией", а что таким образом "Российская Федерация пытается отстоять свои интересы в пределах органической сферы влияния, своей геополитической". Что вот якобы "смотрите, США, у вас есть своя сфера влияния, мы туда не лезем и обещаем не лезть, а вы не лезьте в нашу сферу влияния". И вот он пытается из этого уравнения исключить Украину", - говорит эксперт.

Он считает, что таким образом Россия пытается сделать все для того, чтобы Украина не была реальной частью переговорного процесса. Несмотря на это, со своей стороны Украина делает все возможное, чтобы такого не произошло.

"Штаты не воспринимают Россию сейчас как равного себе игрока. Они таким игроком, ну плюс-минус равным, воспринимают только Китай. И если теоретически они с кем-то и будут распределять, договариваться о геополитическом распределении сферы влияния в пределах планеты Земля, то это точно будет не РФ, а Китай", - рассказал Несвитайлов.

Эксперт отметил, что пока сложно говорить о том, приблизились ли переговоры по окончанию войны в Украине.

"Сейчас пошли наконец-то уже сигналы к РФ, что будет с ними, если они не пойдут на переговоры, или будут оттягивать этот процесс...Итак, исходя из этого, можно сказать, что давление сейчас в отношении России применяется. И в теории это действительно может привести к ускорению переговоров. Но, опять же, если в России готовы воспринимать хоть какое-то рациональное зерно, и готовы хотя бы попробовать коммуникацию", - подчеркнул он.

Переговоры с Россией

Ранее мы писали о том, что Трамп жестко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну против Украины. Президент США заявил, что в противном случае он применит жесткие меры, чтобы заставить Москву сделать это.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что у Киева якобы есть запрет на переговоры с Россией.