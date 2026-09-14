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Трамп поспешил с заявлением об энергетическом перемирии Украины и РФ, - FT

20:12 14.09.2026 Пн
2 мин
Соглашение о прекращении ударов по энергетике пока не готово
aimg Мария Науменко
Трамп поспешил с заявлением об энергетическом перемирии Украины и РФ, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Договоренность Украины и России о прекращении ударов по энергетике не готова, а окончательные условия соглашения остаются несогласованными между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х журналиста Financial Times Кристофера Миллера.

По его словам, заявление президента США Дональда Трампа о договоренности Украины и России о прекращении ударов по энергетическим объектам было преждевременным.

Журналист заявил, что получил информацию от людей, непосредственно участвующих в процессе в Киеве. По их данным, работа над договоренностью о прекращении ударов по энергетике продолжается.

Миллер подчеркнул, что окончательное соглашение между Украиной и Россией пока не заключено. В то же время, он отметил, что пока не все детали потенциальной договоренности понятны.

"Трамп поспешил: по моей информации от участвующих в этом процессе в Киеве людей это то, что еще находится на стадии разработки, но они предупреждают, что окончательного соглашения пока нет. Детали неясны, но будет больше информации и подробностей", - написал журналист.

Напомним, 14 сентября Дональд Трамп заявил, чтоУкраина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. По его словам, Киев откажется от атак на российскую энергетику, а Москва сделает то же в отношении украинских объектов.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, чтоУкраина готова к соответствующей договоренности, но ожидает от партнеров конкретики и гарантий, что Россия действительно прекратит удары по украинской энергетике и критической инфраструктуре.

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