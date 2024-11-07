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США не видят подтверждений, что Путин готов завершить войну не на своих условиях, - Госдеп

Четверг 07 ноября 2024 22:05
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США не видят подтверждений, что Путин готов завершить войну не на своих условиях, - Госдеп Фото: Мэтью Миллер, представитель Госдепа США (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки не видят никаких подтверждений, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны в Украине не на своих условиях.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы не видим подтверждений того, что Путин готов отказаться от своего требования продолжать поглощать украинскую территорию. Я уверен, что существуют переговоры, на которые согласится Путин, где он получит все, что хочет, а Украина не получит ничего из того, на что она имеет право согласно Статуту ООН", - сказал Миллер.

Однако он отметил, что это не те переговоры, в которых заинтересован президент Украины Владимир Зеленский, "да и не должен быть заинтересован".

Напомним, ранее в Офисе президента Украины назвали главное условие для начала переговоров с Россией - отход вражеских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. Там подчеркнули, что Украина против замораживания войны.

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