США не видят подтверждений, что Путин готов завершить войну не на своих условиях, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки не видят никаких подтверждений, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны в Украине не на своих условиях.

"Мы не видим подтверждений того, что Путин готов отказаться от своего требования продолжать поглощать украинскую территорию. Я уверен, что существуют переговоры, на которые согласится Путин, где он получит все, что хочет, а Украина не получит ничего из того, на что она имеет право согласно Статуту ООН", - сказал Миллер.

Однако он отметил, что это не те переговоры, в которых заинтересован президент Украины Владимир Зеленский, "да и не должен быть заинтересован".