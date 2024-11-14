Подоляк: соглашение о мире с Россией невозможно, только принуждение ее к миру
Украина может вести переговоры о мире с Россией, но только через инструменты принуждения. Для давления на страну-агрессора необходимо экономическое и дипломатическое единство.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк отметил, что в интересах Украины - категорически выйти на отношения с РФ на базе четко регламентирующего международного права "что можно, а что нельзя обсуждать".
"Когда говорят соглашение о мире, то я не очень понимаю соглашение о мире с агрессором, который хочет остаться на вашей территории и не отвечать за преступления против вас. Это уже будет ваше согласие закрыть глаза на его преступления", - сказал он.
Советник главы ОП подчеркнул, что с Россией нужно быть очень осторожными.
"Они могут сделать вид, что подпишут соглашение, но это означает, что они готовятся ударить вас в спину. Это концепция РФ. Они не могут с вами договориться, потому что они признают только, когда вы сильны, можете сопротивляться и дать сдачу. Все другое их не волнует и они придут пытаться дозабрать что-нибудь у вас", - отметил Подоляк
Поэтому, по его словам, с Россией можно вести переговоры, но только через инструменты принуждения.
"Это не будет соглашение о мире. Это будет принуждение России к миру на базе международного права. Для этого нужно военное компоненту получить экономическое, дипломатическое единство с точки зрения давления на Россию", - добавил советник главы ОП.
Переговоры Украины и России
Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что в первый день на должности президента США он хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров. Перед выборами Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине через 24 часа.
Западные СМИ публиковали несколько версий так называемого "мирного плана" Трампа.
Так, издание The Wall Street Journal предполагает, что Трамп предложит Украине не вступать в НАТО в течение 20 лет в обмен на дальнейшие поставки оружия. При этом Украине придется отказаться от 20% территории.
The Telegraph пишет, что Трамп попросит европейские войска войти в буферную зону между армиями Украины и РФ.
Ранее в Офисе президента Украины назвали главное условие для начала переговоров с Россией – уход вражеских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. Там подчеркнули, что Украина против замораживания войны.
В то же время, в Госдепе США заявляли, что Соединенные Штаты пока не видят никаких подтверждений, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны в Украине не на своих условиях.
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