Подоляк: соглашение о мире с Россией невозможно, только принуждение ее к миру

Украина может вести переговоры о мире с Россией, но только через инструменты принуждения. Для давления на страну-агрессора необходимо экономическое и дипломатическое единство.

Подоляк отметил, что в интересах Украины - категорически выйти на отношения с РФ на базе четко регламентирующего международного права "что можно, а что нельзя обсуждать".

"Когда говорят соглашение о мире, то я не очень понимаю соглашение о мире с агрессором, который хочет остаться на вашей территории и не отвечать за преступления против вас. Это уже будет ваше согласие закрыть глаза на его преступления", - сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что с Россией нужно быть очень осторожными.

"Они могут сделать вид, что подпишут соглашение, но это означает, что они готовятся ударить вас в спину. Это концепция РФ. Они не могут с вами договориться, потому что они признают только, когда вы сильны, можете сопротивляться и дать сдачу. Все другое их не волнует и они придут пытаться дозабрать что-нибудь у вас", - отметил Подоляк

Поэтому, по его словам, с Россией можно вести переговоры, но только через инструменты принуждения.

"Это не будет соглашение о мире. Это будет принуждение России к миру на базе международного права. Для этого нужно военное компоненту получить экономическое, дипломатическое единство с точки зрения давления на Россию", - добавил советник главы ОП.