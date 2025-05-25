Путин не хочет мира: в МИД Германии призвали усилить санкции против России

Санкции против РФ

Напомним, на днях издание Bloomberg тоже писало, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России, причем он может стать самым масштабным с начала полномасштабной войны. В частности, идет обсуждения об ограничениях для около двух десятков танков, торговых запретах на более чем 2,5 млрд евро и новую предельную цену на нефть.

На днях глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина считает очень эффективным санкционный пакет, который был предложением сенатором США Линдси Гремом. В частности, его законопроект предусматривает 500% тариф на товары из стран, которые покупают российскую нефть, уран и другие продукты.

Сибига отметил, что наша страна заинтересована в том, чтобы элементы такого подхода были интегрированы в санкции ЕС.

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