Путін не хоче миру: у МЗС Німеччини закликали посилити санкції проти Росії

Санкції проти РФ

Нагадаємо, днями видання Bloomberg теж писало, що Єврокомісія готує новий пакет санкцій проти Росії, причому він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Зокрема, точиться обговорення про обмеження для близько двох десятків танків, торговельні заборони на понад 2,5 млрд євро та нову граничну ціну на нафту.

Днями очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна вважає дуже ефективним санкційний пакет, що був пропозицією сенатором США Ліндсі Гремом. Зокрема, його законопроєкт передбачає 500% тариф на товари з країн, які купують російську нафту, уран та інші продукти.

Сибіга зазначив, що наша країна зацікавлена в тому, щоб елементи такого підходу були інтегровані в санкції ЄС.

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