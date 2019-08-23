Путін погрожує США "симетричною відповіддю" на випробування ракет

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Глава РФ доручив проаналізувати рівень загрози у зв'язку з випробуванням США нової модифікації крилатої ракети

Президент Росії Володимир Путін доручив проаналізувати рівень загрози у зв'язку з випробуванням Сполученими Штатами Америки нової модифікації крилатої ракети і вжити заходів з підготовки симетричної відповіді. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таке доручення глава РФ дав на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ, присвяченому цій темі.

"Доручаю Міністерству оборони, Міністерству закордонних справ, іншим профільним відомствам проаналізувати рівень загрози, створюваної згаданими діями Сполучених Штатів для нашої країни, і вжити вичерпних заходів з підготовки симетричної відповіді", - зазначив Путін.

Нагадаємо, Штати випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжності більше 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Так, випробування ракети з неядерною боєголовкою сталося у штаті Каліфорнія 18 серпня.

Як писало РБК-Україна, Рада Безпеки ООН 22 серпня по запиту Росії і Китаю провела позачергове засідання з питання ракетних розробок США, які порушують умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Підкреслимо, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети наземного базування середньої дальності.