Путин готовится к "пенсии". Подоляк назвал симптомы отстранения диктатора от дел

Появляется все больше признаков того, что российский диктатор Владимир Путин может быть отстранен от власти. Так, президента РФ начали критиковать как в окружении, так и в кругу провластных журналистов и блоггеров. К тому же он почти не управляет процессами внутри своей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"На мой личный взгляд, Путин готовится к "пенсии". Это точно не о классической пенсии, потому что когда ты достигаешь уровня авторитарного монстра, то твоя пенсия будет немного иначе выглядеть. Ты будешь сидеть либо юридически, либо в каком-то закрытом помещении долго-долго ", - сказал он.

Также Подоляк перечислил "симптомы" того, что российского диктатора могут лишить власти.

Во-первых, Путин уже не выглядит такой неприкосновенной персоной, его начали критиковать, к нему не относятся как к иконе. Подоляк подчеркнул, что для таких систем как в России очень важно, чтобы лидер был неприкосновенной иконой. При этом он отметил, что сегодня этот культ постепенно рушится.

Во-вторых, Путин уже фактически не руководит процессами внутренней войны. Так, он не может вмешиваться в то, что делает владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин или секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Подоляк подчеркнул, что это не значит, что Путин уже завтра будет на "пенсии". По его мнению, должно пройти определенное время. Кроме того, выход Путин на "пенсию" также зависит от наших Вооруженных сил. Чем больше будет поражений, тем больше он будет отходить в сторону.

"Он с арбитра позиций перемещается на "в стороне стоять". Такого влияния, которое было у него в начале войны, у него уже нет", - сказал он.

В-третьих, Путин сейчас почти не проводит международные встречи.

"Сегодня еще был важный знак - ОДКБ фактически перестало существовать. Даже Киргизия сказала, что не будет участвовать в учениях по ОДКБ", - добавил Подоляк.