Путин критикует и готовится снять Шойгу, заручившись поддержкой силовиков

Президент РФ Владимир Путин готовит почку для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переложив вину за поражение в войне. Сейчас глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, растущая критика частичной мобилизации и провалы на фронте заставляют Путина обвинять министра обороны Сергея Шойгу.

Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременные изменения в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, потребовав внести коррективы.

Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину.

Аналитики отмечает, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, прежде всего среди силовиков.

Сменивший Шойгу министр должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блогеров и силовиков, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.

В то же время российские власти задержали менеджера нескольких провоенных Telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинское контрнаступление, начавшееся в Харьковской области, еще не завершилось и активно продвигается в Луганскую область.

Президент России Владимир Путин принял меры для установления полного контроля России над Запорожской атомной электростанцией.

Российские силы нанесли первый с июня удар по Киевской области с помощью беспилотника "Шахид-136".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника.

Растущая критика российской частичной мобилизации внутри страны, вероятно, заставляет Путина обвинять Министерство обороны России и, в частности, министра обороны Сергея Шойгу.

Украинские войска, вероятно, укрепили свои позиции и перегруппировались на севере Херсонской области, добившись значительных успехов за последние 48 часов.

Российские источники сообщили о подготовке украинского наступления к северо-западу, западу и северо-востоку от Херсона.

5 октября российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области.

Российские блогеры продолжали критиковать проведение российской частичной мобилизации

Российские граждане, находящиеся в неблагоприятном экономическом положении, и этнические меньшинства по-прежнему несут непропорционально большое бремя по уровню мобилизации и количеству жертв.

Президент России Владимир Путин завершил последние формальности в процессе незаконной аннексии оккупированных Россией территорий Украины.

Напомним, что новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины.

Также РБК-Украина писало, что мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки на войну в Украину.

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