Путін готується до "пенсії". Подоляк назвав симптоми усунення диктатора від справ

З'являється все більше ознак того, що російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути від влади. Так, президента РФ почали критикувати як в оточенні, так і в колі провладних журналістів і блогерів. До того ж, він майже не керує процесами всередині своєї країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"На мій особистий погляд, Путін готується до "пенсії". Це точно не про класичну пенсію, бо коли ти досягаєш рівня авторитарного монстра, то твоя пенсія буде трошки інакше виглядати. Ти будеш сидіти або юридично, або в якомусь закритому приміщенні довго-довго", - сказав він.

Також Подоляк перерахував "симптоми" того, що російського диктатора моужть позбавити влади.

По-перше, Путін вже не виглядає такою недоторканною персоною, його почали критикувати, до нього не відносяться як до ікони. Подоляк підкреслив, що для таких систем, як в Росії, дуже важливо, щоб лідер був недоторканною іконою. При цьому він зазначив, що сьогодні цей культ поступово руйнується.

По-друге, Путін вже фактично не керує процесами внутрішньої війни. Так, він не може втручатися у те, що робить власник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин чи секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Подоляк підкреслив, що це не означає, що Путін вже завтра буде на "пенсії". На його думку, має пройти певний час. Окрім того, вихід Путін на "пенсію" також залежить від наших Збройних сил. Чим більше буде поразок, тим більше він буде відходити у бік.

"Він з арбітра позицій переміщається на "збоку стояти". Таких впливів, які були у нього на початку війни, у нього вже немає", - сказав він.

По-третє, Путін зараз майже не проводить міжнародних зустрічей.

"Сьогодні ще був важливий знак - ОДКБ фактично перестало існувати. Навіть Киргизія сказала, що не братиме участь у навчаннях з ОДКБ", - додав Подоляк.