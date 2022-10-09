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Киргизия отменила военные учения с ОДКБ

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Балыкчи, Воскресенье 09 октября 2022 11:59
Киргизия отменила военные учения с ОДКБ Фото: Киргизия отменила военные учения со странами ОДКБ (flickr com chrisnuan)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Киргизии отменило военные учения со странами Организации договора о коллективной безопасности на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азаттык.

Командно-штабные учения с миротворцами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре "Эдельвейс".

В Минобороны страны пока не назвали причины такого решения.

Однако стоит отметить, что в учениях должны были принять участие военные Таджикистана. Но после обострения конфликта на границе в Киргизии начали требовать отмены учений или исключения Таджикистана.

Напомним, на границе между Киргизией и Таджикистаном 14 сентября началась перестрелка. Несколько дней ситуация была напряженной, а в результате конфликта погибли 62 человека.

Страны подписали протокол о прекращении конфликта 25 сентября и договорились законсервировать четыре пограничных поста.

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