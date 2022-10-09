Киргизия отменила военные учения с ОДКБ

Министерство обороны Киргизии отменило военные учения со странами Организации договора о коллективной безопасности на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азаттык .

Однако стоит отметить, что в учениях должны были принять участие военные Таджикистана. Но после обострения конфликта на границе в Киргизии начали требовать отмены учений или исключения Таджикистана.

В Минобороны страны пока не назвали причины такого решения.

Командно-штабные учения с миротворцами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре "Эдельвейс".

Напомним, на границе между Киргизией и Таджикистаном 14 сентября началась перестрелка. Несколько дней ситуация была напряженной, а в результате конфликта погибли 62 человека.

Страны подписали протокол о прекращении конфликта 25 сентября и договорились законсервировать четыре пограничных поста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.