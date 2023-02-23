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Путин не готов применить ядерное оружие после приостановки ДСНВ, - Байден

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Варшава, Четверг 23 февраля 2023 00:31
Путин не готов применить ядерное оружие после приостановки ДСНВ, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путине не готов применить ядерное оружие после решения приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC.

Он уверен, что в ситуации с приостановкой участия РФ в ДСНВ удастся найти решение.

"Это большая ошибка. Это не очень ответственно. Не считаю, что Путин подразумевал использовать ядерное оружие", - сказал Байден.

Напомним, вчера, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин в своем обращении заявил, что его страна приостанавливает участие в ДСНВ.

После этого уже сегодня, 22 февраля, Госдума и Совфед РФ поддержали соответствующую инициативу.

Более детально о таком решении страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

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