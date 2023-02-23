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Путін не готовий застосувати ядерну зброю після припинення ДСНО, - Байден

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Варшава, Четвер 23 лютого 2023 00:31
Путін не готовий застосувати ядерну зброю після припинення ДСНО, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Володимир Путіне не готовий застосувати ядерну зброю після рішення призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Джо Байдена телеканалу ABC.

Він упевнений, що ситуацію із призупиненням участі РФ у ДСНО вдасться вирішити.

"Це велика помилка. Це не дуже відповідально. Не вважаю, що Путін мав намір використовувати ядерну зброю", - сказав Байден.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, російський диктатор Володимир Путін у своєму зверненні заявив, що його країна припиняє участь у ДСНО.

Після цього вже сьогодні, 22 лютого, Держдума та Радфед РФ підтримали відповідну ініціативу.

Більш детально про таке рішення країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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