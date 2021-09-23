Зеленський зустрінеться з Путіним, коли президент РФ "буде готовий"
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, коли той буде готовий. Позавчора, 20 вересня, заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко сказав, що такої зустрічі поки не планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".
"Коли він буде готовий", - відповів пан Зеленський на запитання російських журналістів, коли він зустрінеться з колегою.
Президент України сказав це, залишаючи штаб-квартиру організації об'єднаних Націй (ООН) в Нью-Йорку, де проходить 76-та Генасамблея.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що Російська Федерація не планує підіймати питання окупації територій України під час можливої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.