ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин - главный виновник. В ООН признали удары по энергетике Украины военным преступлением

19:46 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Путин - главный виновник. В ООН признали удары по энергетике Украины военным преступлением Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Комиссия ООН назвала военными преступлениями атаки России по энергетическим объектам в Украине, а высшее руководство страны-агрессора - непосредственными виновниками этих ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад комиссии ООН, оказавшийся в распоряжении CNN.

ООН обвиняет Россию

Наиболее ответственными за удары по гражданской инфраструктуре Украины комиссия назвала:

  • российского диктатора Владимира Путина,
  • экс-министра обороны Сергея Шойгу,
  • его преемника Андрея Белоусова,
  • начальника Генштаба Валерия Герасимова

Отмечается, что атаки России были умышленными и соответствовали государственной политике страны-агрессора, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергетических ресурсов и причинение страданий.

Российские офицеры, отдавшие приказы об этих ударах, знали, что объекты теплоснабжения жизненно необходимы для гражданского населения, особенно зимой, говорится в отчете.

Подробности отчета

По данным комиссии, органы здравоохранения Украины документировали смерти из-за низкой температуры в домах и даже больницах после атак РФ. Прошлой зимой в медучреждения попадали пациенты с обморожениями и переохлаждением. Они получали эти травмы дома из-за отсутствия отопления.

CNN отмечает, что в преддверии зимы Россия намерена продолжать атаки. В докладе упоминается заявление российского Минобороны от августа, в котором Украине угрожают новыми ударами по энергетической инфраструктуре.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел отреагировало на заключение Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

"Россия сознательно превратила холод и тьму в оружие против гражданских украинцев. Цель этой политики - лишить их жизненно необходимого энергоснабжения и причинить им страдания", - говорят в МИД.

По мнению министерства, накануне новой зимы эти выводы особенно важны. Они напоминают международному сообществу, что Россия и дальше целенаправленно разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Нельзя допустить, чтобы жизнь миллионов людей снова оказалась под угрозой из-за холода и тьмы", - отметили в МИД.

В ведомстве призвали привлечь Россию к ответственности и за международные преступления, совершенные во время полномасштабной войны, и усилить поддержку Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что удары по энергетической инфраструктуре Украины - многоцелевая и комплексная кампания РФ, где обесточивание и замораживание - это лишь один из компонентов.

Кроме того, оккупанты 20 октября нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах были проблемы со светом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООН Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом