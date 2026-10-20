РФ ударила по энергообъекту в Киеве: в четырех районах проблемы со светом

Оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах - проблемы со светом. Движение электротранспорта частично приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и "Киевпасстранс" в Telegram.

РФ обстреляла энергообъект в Киеве

В Шевченковском районе около 18.00 произошло попадание в один из энергообъектов. говорит Кличко.

"Экстренные службы направляются на место", - уточнил он.

Электротранспорт приостановлен

"Киевпасстранс" сообщило, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на:

ул. Дегтяревская,

ул. Даниила Щербаковского,

бульваре Тараса Шевченко,

ул. Якуба Коласа,

Севастопольской площади,

площади Валерия Марченко,

ст. м. "Лукьяновская",

ст. м. "Шулявская".

О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Обновлено в 18.14

Несколько минут назад ДТЭК сообщил, что в Киеве из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены:

Шевченковский

Святошинский,

Соломенский

Печерский районы.

"Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть свет", - говорят в компании.

"Укрэнерго" тоже сделала заявление насчет этой ситуации.

"По завершении воздушной тревоги энергетики приступили к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительные работы. Параллельно специалисты возобновляют электроснабжение по резервным схемам", - добавили в компании.