ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ готовит удары по энергетике Украины зимой: аналитики определили семь целей врага

13:38 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Гамерская
РФ готовит удары по энергетике Украины зимой: аналитики определили семь целей врага Фото: последствия ударов по энергетике в Киеве (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Удары по энергетической инфраструктуре Украины являются многоцелевой и комплексной кампанией РФ, где обесточивание и замораживание - это один из компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аналитический отчет "Пятая зима: соревнование по скорости" Ukraine Facility Platform.

Отопительный сезон 2026-2027 годов накладывается на ряд важных политических событий, в частности, потенциальное возобновление трехсторонних переговоров (США, Украина, РФ), промежуточные выборы в США, заседание Европейского совета, саммит G20 в Майами, пересмотр программы МВФ и принятие бюджета Украины на 2027 год.

В этот период атаки на энергетику будут работать как средство давления на зарубежных партнеров и рычаг влияния на переговорную позицию Украины.

"Замысел врага - не только создать долговременный дефицит энергии во время низких зимних температур, то есть "посадить" страну на графики отключений, но и фактически "отрезать" от энергосистемы отдельные области, ослабив ее устойчивость и создав предпосылки для общенационального блекаута", - говорится в отчете.

Семь системных целей России на зиму 2026-2027:

  1. Заморозить, обесточить и обезлюдить города: создать новые волны миграции населения и бизнеса (особенно с Левобережья, юга страны и крупных городов).
  2. Расшатать внутриполитическую ситуацию: спровоцировать конфликты между правительством и регионами из-за локальных аварий.
  3. Запугать партнеров: уменьшить поддержку Украины через демонстрацию кадров городов без света и тепла, сделав помощь дороже для иностранных правительств.
  4. Опробовать методы для масштабирования: отработать тактику атак на гражданскую инфраструктуру для подготовки к открытию новых фронтов.
  5. Получить рычаг влияния на переговорах: обменивать паузу в ударах на территориальные уступки, ослабление санкций и отказ Украины от ударов по НПЗ.
  6. Оттянуть силы и ресурсы с фронта: заставить выбирать между защитой городов и фронта, а также замедлить военное производство и логистику.
  7. Усугубить экономическую ситуацию: парализовать бизнес, поставить под угрозу доходы бюджета и отпугнуть инвесторов.

"Пока стратегическая цель российских атак на энергетику остается неизменной, тактика их зимнего террора становится все более прогрессивной. И именно зрелость их террористических методов можно назвать ключевой характеристикой отопительного сезона 2026-2027", - говорится в отчете.

Как будут меняться приоритеты россиян по месяцам:

Октябрь 2026: фокус на получение рычага воздействия (цель №5) и запугивание партнеров (цель №3). Цель - поднять цену поддержки Украины и показать уязвимость новой генерации.

Ноябрь 2026: приоритет на рычаг влияния (цель №5) во время промежуточных выборов в США и рассмотрения бюджета в Украине. Самое верное время для торгов вокруг "энергетического перемирия".

Декабрь 2026: запугивание партнеров (цель №3) и расшатывание ситуации внутри страны (цель №2) на фоне саммита G20 и заседания Евросовета.

Январь 2027: задействование цели "заморозить, обесточить, обезлюдить" (цель №1) и расшатывание внутренней ситуации (цель №2) во время самого холодного периода. Ожидаются удары по теплу, водо- и электроснабжению крупных городов (прежде всего Левобережья и юга), а также попытки разделения системы по Днепру.

Февраль 2027: оттягивание сил с фронта (цель №6) и ухудшение экономики (цель №7) накануне пятой годовщины полномасштабного вторжения. Фокус на истощении запасов оборудования, ракет ПВО и финансовых ресурсов, а также отработка тактики для возможного открытия новых фронтов (цель №4).

Читайте также: СМИ написали о "чрезвычайной ситуации" в тепло- и водоснабжении: что говорят в Кабмине

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Энергетики Российская Федерация Война в Украине
Новости
Уиткофф заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине и привез Путину документы
Уиткофф заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине и привез Путину документы
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко