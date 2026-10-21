РФ готовит удары по энергетике Украины зимой: аналитики определили семь целей врага

Удары по энергетической инфраструктуре Украины являются многоцелевой и комплексной кампанией РФ, где обесточивание и замораживание - это один из компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аналитический отчет "Пятая зима: соревнование по скорости" Ukraine Facility Platform.

Отопительный сезон 2026-2027 годов накладывается на ряд важных политических событий, в частности, потенциальное возобновление трехсторонних переговоров (США, Украина, РФ), промежуточные выборы в США, заседание Европейского совета, саммит G20 в Майами, пересмотр программы МВФ и принятие бюджета Украины на 2027 год.

В этот период атаки на энергетику будут работать как средство давления на зарубежных партнеров и рычаг влияния на переговорную позицию Украины.

"Замысел врага - не только создать долговременный дефицит энергии во время низких зимних температур, то есть "посадить" страну на графики отключений, но и фактически "отрезать" от энергосистемы отдельные области, ослабив ее устойчивость и создав предпосылки для общенационального блекаута", - говорится в отчете.

Семь системных целей России на зиму 2026-2027:

Заморозить, обесточить и обезлюдить города: создать новые волны миграции населения и бизнеса (особенно с Левобережья, юга страны и крупных городов). Расшатать внутриполитическую ситуацию: спровоцировать конфликты между правительством и регионами из-за локальных аварий. Запугать партнеров: уменьшить поддержку Украины через демонстрацию кадров городов без света и тепла, сделав помощь дороже для иностранных правительств. Опробовать методы для масштабирования: отработать тактику атак на гражданскую инфраструктуру для подготовки к открытию новых фронтов. Получить рычаг влияния на переговорах: обменивать паузу в ударах на территориальные уступки, ослабление санкций и отказ Украины от ударов по НПЗ. Оттянуть силы и ресурсы с фронта: заставить выбирать между защитой городов и фронта, а также замедлить военное производство и логистику. Усугубить экономическую ситуацию: парализовать бизнес, поставить под угрозу доходы бюджета и отпугнуть инвесторов.

"Пока стратегическая цель российских атак на энергетику остается неизменной, тактика их зимнего террора становится все более прогрессивной. И именно зрелость их террористических методов можно назвать ключевой характеристикой отопительного сезона 2026-2027", - говорится в отчете.

Как будут меняться приоритеты россиян по месяцам:

Октябрь 2026: фокус на получение рычага воздействия (цель №5) и запугивание партнеров (цель №3). Цель - поднять цену поддержки Украины и показать уязвимость новой генерации.

Ноябрь 2026: приоритет на рычаг влияния (цель №5) во время промежуточных выборов в США и рассмотрения бюджета в Украине. Самое верное время для торгов вокруг "энергетического перемирия".

Декабрь 2026: запугивание партнеров (цель №3) и расшатывание ситуации внутри страны (цель №2) на фоне саммита G20 и заседания Евросовета.

Январь 2027: задействование цели "заморозить, обесточить, обезлюдить" (цель №1) и расшатывание внутренней ситуации (цель №2) во время самого холодного периода. Ожидаются удары по теплу, водо- и электроснабжению крупных городов (прежде всего Левобережья и юга), а также попытки разделения системы по Днепру.

Февраль 2027: оттягивание сил с фронта (цель №6) и ухудшение экономики (цель №7) накануне пятой годовщины полномасштабного вторжения. Фокус на истощении запасов оборудования, ракет ПВО и финансовых ресурсов, а также отработка тактики для возможного открытия новых фронтов (цель №4).