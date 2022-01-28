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США очікують відповіді від Путіна найближчими днями, - Блінкен

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США, П'ятниця 28 січня 2022 00:13
США очікують відповіді від Путіна найближчими днями, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США очікують від Росії відповідь щодо гарантій безпеки найближчим часом. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ентоні Блінкена Радіо Свобода.

Як відомо, США відправили Росії відповідь на ультиматум по гарантіях безпеки.

"Перш за все, я чув різні попередні відповіді від різних людей в Росії на документ, яким з ними поділилися ми, а також на документ, яким поділилося з ними НАТО. Але важлива відповідь - це відповідь президента Путіна", - говорить Блінкен.

За його словами, реакцію на ці документи від президента Росії Володимира Путіна США оживає отримати найближчими днями.

"І, як ми розуміємо, за словами росіян, ці папери лежать у нього (у Путіна, - ред.) на столі. І ми з нетерпінням чекаємо його відповідь, яку, я впевнений, передадуть міністр закордонних справ Лавров та інші найближчими днями. Це найголовніше", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, що США сподіваються, що Росія повернеться до переговорів після відповіді щодо гарантій безпеки. Там висловили готовність готові говорити про це в будь-якому форматі та на будь-якому майданчику.

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