Путин дважды цинично "не услышал" вопрос об убийстве мирных украинцев

Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийстве гражданских в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
После того, как Трамп и Путин приземлились на военной базе США Элмендорф-Ричардсон, они прямо на взлетно-посадочной полосе пожали друг другу руки и подошли чуть ближе к журналистам.
Одна из журналисток спросила Путина, прекратит ли он убийства гражданских.
В ответ Путин сделал жест, якобы он не услышал вопрос.
Чуть позже, когда два лидера прибыли на место встречи, диктатору задали такой же вопрос об убийстве мирных украинцев. Он снова сделал вид, будто ничего не слышит.
Также Путина спросили, почему Трамп должен ему верить. Ответа главы Кремля не было слышно на трансляции.
Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 15 августа, впервые встретился с российском диктатором Владимиром Путиным во время своего второго президентского срока.
По словам Трампа, его цель - это добится какой-либо формы перемирия между Украиной и Россией. Если этого не произойдет, он останется недовольным.
