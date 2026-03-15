Путин за две недели войны на Ближнем Востоке заработал 10 млрд долларов, - Зеленский

Зеленский отметил, что ситуация вокруг Ирана приносит главе Кремля Владимиру Путину больше денег, а смягчение санкций, введенных против РФ - тоже помогает ему.

По словам президента, из-за всех санкций США и ЕС, а также из-за ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре, РФ только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 млрд долларов. Однако теперь из-за Ирана и ослабления ограничений Путин зарабатывает.

"Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну", - резюмировал Зеленский.