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Путин поручил чиновникам развивать российскую индустрию дронов, - ISW

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Суббота 29 апреля 2023 05:48
Путин поручил чиновникам развивать российскую индустрию дронов, - ISW Фото: Путин поручил чиновникам развивать индустрию дронов в РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Путин поручил чиновникам развивать индустрию дронов, что указывает на усилия Кремля по постепенной мобилизации оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Так, 28 апреля Путин посетил предприятие по производству дронов в индустриальном парке "Руднево" в Москве, а затем принял участие в совещании, на котором отметил важность развития отечественного производства дронов в России.

На этих событиях он назвал развитие сферы беспилотников "технологическим суверенитетом" и поручил чиновникам увеличить способность разрабатывать и производить компоненты для беспилотников самостоятельно.

"ISW ранее оценивала, что Кремль хочет избежать более широкой экономической мобилизации, которая вызовет дальнейшие внутренние экономические потрясения и соответствующее недовольство. А объявленный Кремлем план увеличить производство беспилотников к 2030 году указывает на то, что Кремль продолжает постепенную мобилизацию определенных частей российского ОПК на "военные рельсы", - отмечают аналитики.

Напомним, что по данным аналитиков ISW, Путин подписал указ, закрепляющий условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины.

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