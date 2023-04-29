Путин подписал приказ, направленный на "узаконивание" депортации украинцев, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, закрепляющий условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
27 апреля Путин подписал указ "Об особенностях правового положения некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", определяющий лиц, проживающих на оккупированных Россией территориях, заявивших о желании сохранить действующее гражданство и отказавшихся принять российские паспорта как "иностранных граждан" и лиц без гражданства, в настоящее время проживающих в Российской Федерации".
Аналитики отмечают, что этот указ закрепляет принудительные методы привлечения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также устанавливает условия депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами России. Российские власти также продолжают другие попытки депортировать украинцев, особенно детей, в Россию по разным схемам.
"ISW продолжает считать, что все действия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут быть нарушением Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также потенциальной умышленной кампанией этнических чисток", - говорится в отчете.
Ключевые выводы
- Российские войска в ночь на 27 апреля нанесли серию ракетных ударов по тыловым районам Украины.
- Министерство обороны России подтвердило назначение вице-адмирала Владимира Воробьева новым командующим Балтийским флотом после перевода бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Виктора Лиина на Тихоокеанский флот.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, которым кодифицировал условия дальнейшей масштабной депортации жителей оккупированных территорий Украины в Россию.
- Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время встречи министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, Индия способствовал усилиям Кремля создать потенциальную антизападную коалицию.
- Глава подконтрольной Кремлю Русской православной церкви патриарх Московский Кирилл лишил сана протодиакона Русской православной церкви, не поддерживавшего вторжение России в Украину.
- Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Кременной и по состоянию на 28 апреля постепенно продвигались северо-западнее Кременной.
- Российские войска усиливают давление на трассу Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут.
- Российские войска продолжали обычный огонь по косвенному наведению и оборонным операциям на юге Украины.
- Президент России Владимир Путин поручил российским чиновникам развивать российскую индустрию беспилотников, вероятно, как часть усилий Кремля по постепенной мобилизации российской оборонно-промышленной базы (DIB).
- Российские оккупационные власти продолжают объявлять программы меценатства с субъектами РФ.
Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую принудительную депортацию украинцев в Россию.
Кроме того, ПАСЕ поддержала признание самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к депортации украинцев.
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