Путін доручив чиновникам розвивати російську індустрію дронів, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін доручив чиновникам розвивати індустрію дронів, що вказує на зусилля Кремля з поступової мобілізації оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 28 квітня Путін відвідав підприємство з виробництва дронів в індустріальному парку "Руднево" в Москві, а потім взяв участь у нараді, на якій наголосив на важливості розвитку вітчизняного виробництва дронів у Росії

На цих подіях він назвав розвиток сфери безпілотників "технологічним суверенітетом" та доручив чиновникам збільшити здатність розробляти та виробляти компоненти для безпілотників самостійно, можливо, припускаючи, що залежність від Ірану та інших третіх сторін щодо військових безпілотників стурбувала РФ.

"ISW раніше оцінювала, що Кремль хоче уникнути ширшої економічної мобілізації, яка викличе подальші внутрішні економічні потрясіння та відповідне невдоволення. А оголошений Кремлем план збільшити виробництво безпілотників до 2030 року вказує на те, що Кремль продовжує поступову мобілізацію певних частин російського ОПК, замість повного переходу на "військові рейки", - зазначають аналітики.