Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Путин помогает Ирану с ударами: в Германии назвали циничную цель Кремля

15:22 27.03.2026 Пт
2 мин
В Берлине объяснили, почему Россия вмешалась в войну в Иране
aimg Елена Чупровская
Фото: глава МИД Германии Иоганн Вадефуль (Getty Images)

В немецком МИД заявили, что Россия помогает Ирану определять цели для ударов - и это часть путинского плана отвлечь внимание Запада от Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил журналистам на встрече G7 во Франции.

Читайте также: Трамп сделал заявление о возможной передаче оружия для Украины на Ближний Восток

Россия помогает Ирану с целями - МИД Германии

По словам министра, Москва передает Тегерану разведывательную информацию о потенциальных объектах для ударов.

Вадефуль также отметил, что лично общался с госсекретарем США Марко Рубио - изложил позицию Берлина относительно готовности принять участие в стабилизации ситуации в Ормузском проливе после завершения боевых действий.

"Путин цинично надеется, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет наше внимание от его преступлений в Украине", - заявил Вадефуль.

Также он сказал, что эти расчеты президента РФ Владимира Путина не должны сработать.

"Мы очень четко видим, насколько тесно переплетены эти два конфликта. Россия, очевидно, поддерживает Иран информацией о потенциальных целях", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за войны с Ираном цены на нефть могут подскочить до рекордных отметок. Есть два сценария развития событий на Ближнем Востоке.

В то же время Путин может заработать до 250 млрд долларов на войне в Иране. Эти средства позволят Кремлю финансировать войну против Украины.

Больше по теме:
Российская ФедерацияКремльИран