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Путін теж дасть окрему прес-коференцію після зустрічі з Байденом

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві теж дасть окрему прес-конференцію. А відсутність спільного виходу до преси не є свідченням того, що щодо саміту немає високих очікувань.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, відсутність спільної прес-конференції президентів Росії і США за підсумками саміту в Женеві 16 червня не є свідченням невисоких очікувань від зустрічі. Він також зазначив, що окремий вихід до преси - це практика американської сторони.

"Тому президент Путін по завершенні переговорів вийде до кремлівського пулу та інших ЗМІ", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден після зустрічі з Путіним проведе прес-конференцію окремо. У Білому домі цей формат назвали найбільш підходящим.

До цього Путін заявив, на сьогодні відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

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