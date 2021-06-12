Путін теж дасть окрему прес-коференцію після зустрічі з Байденом

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві теж дасть окрему прес-конференцію. А відсутність спільного виходу до преси не є свідченням того, що щодо саміту немає високих очікувань.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, відсутність спільної прес-конференції президентів Росії і США за підсумками саміту в Женеві 16 червня не є свідченням невисоких очікувань від зустрічі. Він також зазначив, що окремий вихід до преси - це практика американської сторони.
"Тому президент Путін по завершенні переговорів вийде до кремлівського пулу та інших ЗМІ", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден після зустрічі з Путіним проведе прес-конференцію окремо. У Білому домі цей формат назвали найбільш підходящим.
До цього Путін заявив, на сьогодні відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.
Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".