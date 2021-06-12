Путин тоже даст отдельную пресс-коференцию после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве тоже даст отдельную пресс-конференцию. А отсутствие совместного выхода к прессе не является свидетельством того, что в отношении саммита нет высоких ожиданий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.