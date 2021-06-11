ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США не розглядають зустріч Байдена з Путіним як перезапуск відносин між країнами

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 11 червня 2021 18:07
США не розглядають зустріч Байдена з Путіним як перезапуск відносин між країнами Фото: США не розраховують на перезапуск відносин з РФ після зустрічі Байдена і Путіна (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не призведе до перезапуску відносин між країнами. Однак є теми, за якими Вашингтон і Москва можуть співпрацювати.

Про це повідомила старший директор у справах Європи в Раді національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат, передає CNN.

"Це точно не перезапуск. Президент (Байден - ред.) дав ясно це зрозуміти. Це не нагорода", - сказала Слоат.

Вона уточнила, що Байден вірить в те, що у США і Росії є теми, за якими країни можуть співпрацювати. "Наприклад, стратегічна стабільність, яка важлива не тільки для США, але і для наших європейських союзників", - додала представник Білого дому.

За її словами, в ході зустрічі з Путіним Байден планує обговорити присутні між країнами розбіжності.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Американський президент пообіцяв, що заявить Путіну про те, що"США повернулися".

Як писало РБК-Україна, нещодавно в Білому домі оцінили, як попередні заяви Байдена можуть вплинути на хід переговорів з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Саміт
NEWS
В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами