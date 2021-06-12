Путін вважає, що відносини між РФ і США зараз на найнижчому рівні

Президент Росії Володимир Путін заявив, зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.Він зустрінеться з Байденом 16 червня в Женеві.

Про це Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

На його думку, відносини між країнами зараз знаходяться на"історичному мінімумі".

Раніше повідомлялося, що США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві. Не в інтересах Штатів мати ворожі відносини з РФ.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".