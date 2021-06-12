Байден після зустрічі з Путіним проведе прес-конференцію сам, - Reuters

Президент США Джо Байден після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві проведе прес-конференцію один. Це найбільш підходящий формат для чіткого спілкування з "вільною пресою".

"Персональна прес-конференція- це відповідний формат, щоб чітко повідомити вільній пресі теми, які були підняті на зустрічі - як з точки зору областей, в яких ми можемо домовитися, так і в областях, де у нас є серйозні побоювання", - сказав представник Білого дому.

У Байдена заявили - очікують, що зустріч буде "відвертою і прямою".

Раніше Путін заявив, зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.

Нагадаємо, що США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві.

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".