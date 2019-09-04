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Україна готова до тристоронніх газових переговорах, - Оржель

Новини » Політика    04.09.2019 - 14:55
Україна готова до тристоронніх газових переговорах, - Оржель
Фото: Олексій Оржель (menr.gov.ua)

Тристоронні газові переговори пройдуть у вересні

Українська сторона готова до тристоронніх газових переговорів, які пройдуть у вересні в Брюсселі. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель у розмові з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що сторони підкреслили, що співробітництво в сфері енергетики має залишатися одним з пріоритетів відносин України і Євросоюзу, а інтеграція України в європейський енергоринок сприятиме зміцненню взаємної енергобезпеки.

Разом з тим українська сторона наголосила на готовності продовжити тристоронні газові переговори найближчим часом.

"Українська делегація, яку я очолю, готова взяти участь в тристоронніх газових переговорах вже в цьому місяці", - заявив Оржель.

Крім того, сторони обговорили процес анбандлінга НАК "Нафтогаз України" і необхідність його якнайшвидшого завершення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд готується до майбутніх тристоронніх газових переговорів за участю Росії та Євросоюзу.

В середині серпня "Укртрансгаз" заявив про готовність до припинення транзиту газу з Росії. Відзначимо, даний сценарій можливий, якщо сторони не домовляться про продовження транзитного контракту на наступний рік.

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