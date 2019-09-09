У Росії назвали можливу дату переговорів щодо газу з ЄС і Україною

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Переговори щодо газу між ЄС, Росією та Україною можуть пройти 19 вересня

Тристоронні газові переговори в Брюсселі (Бельгія) за участю України, Росії та Європейського союзу можуть пройти 19 вересня. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що інформацію про дату переговорів поки неофіційно підтверджують у Європейскій комісії. У той же час російський "Інтерфакс" стверджує, що сторони вже домовилися щодо місця та дати проведення переговорів, і найближчим часом буде офіційне оголошення про зустріч.

Відзначимо, до цього передбачалося, що газові переговори можуть пройти 16 вересня, проте терміни зрушилися на більш пізні терміни. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 4 вересня відбулася телефонна розмова між новим міністром енергетики України Олексієм Оржелем і віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, який займається питаннями енергетичного ринку. У розмові Оржель зазначив, що готовий продовжити тристоронні газові переговори найближчим часом.

"Українська делегація, яку я очолю, готова взяти участь у тристоронніх газових переговорах вже в цьому місяці", - заявив Оржель.

Раніше також повідомлялося, що Росія готова до газових переговорів з Україною і ЄС у вересні.