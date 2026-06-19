Путин боится своей армии и конца войны без победы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Владимир Путин боится возвращения своей армии домой и окончания войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил в беседе с журналистами.
"Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без победы. Победы не будет. Он боится своей армии физически, и поэтому, если не будет прекращения войны без конкретных гарантий безопасности, он вернётся к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие", - сказал президент.
Зеленский добавил, что Путин будет в Кремле до самой смерти и преследует лишь одну цель - это восстановление Советского Союза. Однако без Украины это невозможно.
Также президент подвел итоги встреч в Европе и отметил, что все партнеры уверены в том, что вместе с Украиной Путина удастся остановить.
"Главные выводы всех партнеров. Украина сильна, все это признают, абсолютно. Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, - все это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют, но все уверены, что мы вместе его остановим. Главное - вместе и остановим-, - резюмировал глава государства.
Напомним, вчера министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что диктатор РФ Владимир Путин зашел в тупик в войне с Украиной, и эта война наносит стране-агрессору все больший ущерб.
Также мы писали, что после атаки украинских сил на Московский НПЗ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам следует оказывать давление на Путина, если они хотят, чтобы последствия войны продолжались.
Он также сказал, что более половины россиян хотят завершения войны. В частности, они видят, что Россия не побеждает на поле боя.