Путин боится не Европы, а США под моим руководством, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не боится Европы, однако он боится США - под его руководством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Журналисты спросили Трампа, что, по его мнению, Европа должна сделать в отношении Украины, на что он ответил:
"Европа сделала так много для Украины, но этого было недостаточно. И, очевидно, я сказал бы, что президент Путин боится не Европы, а Соединенных Штатов Америки. Под моим руководством. Нет никакого страха перед Европой", - заявил президент США.
Трамп также выразил убеждение, что Европа "стала другим местом", и ей "нужно взять себя в руки".
"Я лишь скажу, чтобы выразиться вежливо, что в Европе есть определенные места, которые являются важными и более неузнаваемыми", - сообщил глава Белого дома.
В частности, Трамп, у которого "корни в Европе", раскритиковал ее миграционную политику и переход на "зеленую" энергетику ("они устанавливают ветряки повсюду и теряют целые состояния").
Отметим, что в ходе этой же беседы с журналистами американский лидер сказал, что у него всегда были "прекрасные отношения" с Путиным, однако он им разочарован (в контексте урегулирования войны). Трамп уже не впервые говорит о разочаровании Путиным - об этом он заявлял еще осенью и выражал убеждение, что диктатор проиграет.
Глава Белого дома также ответил, провел бы ли он спецоперацию в РФ по захвату Путина по типу венесуэльского сценария. Президент США сказал, что надеется, что в этом не будет необходимости.
В то же время несколько дней назад Дональд Трамп заявил о главе Кремля, что он "убивает слишком много людей" и еще раз отметил потери в войне в Украине.
Ранее издание Politico писало, что упрямство российского лидера в переговорах периодически раздражает Дональда Трампа и затрудняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.