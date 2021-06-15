Кулеба розраховує на надання Україні ПДЧ в НАТО в 2022 році

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив важливість декларації саміту НАТО в частині України . Ще за пару днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації .

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook .

За його словами, декларації самітів НАТО ухвалювалися у 2014, 2016 та 2018 роках, але там не було згадки про надання ПДЧ Україні.

"Тож якщо врахувати контекст, це дуже добра для нас декларація. Але я завжди чесно говорю партнерам, що за добрими деклараціями мають йти добрі дії. І найкраща така дія - надання Україні ПДЧ у 2022 році", - заявив він.

Кулеба заявив, що Україна повинна продовжувати робити реформи, але їх уже й так достатньо для отримання ПДЧ.

"Для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ. Коли нам кажуть "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще?", - заявив голова МЗС.