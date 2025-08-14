RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Путин на Аляске хочет заключить сделку по Украине, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин якобы хочет во время завтрашней встречи с президентом США Дональдом Трампом заключить сделку по Украине.

Как передает РБК-Украина, слова американского лидера приводит CNN.

"Я считаю, что теперь он (Путин - ред.) убежден, что собирается заключить сделку (по завершению войны против Украины - ред.). Он собирается заключить сделку. Думаю, он это сделает. И мы это выясним - я узнаю очень быстро", - сказал Трамп. 

По словам президента США, его цель - продвинуться к трехсторонней встрече при участии президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас "рассматриваются три разных локации", в том числе и Аляска. 

"Если встреча окажется плохой, я никому не звоню - я поеду домой… Но если встреча окажется хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", - обратил внимание Трамп. 

Также он уклончиво ответил на вопрос о том, будет ли он предлагать Путину экономические стимулы для завершения войны. 

"Ну, я бы предпочел не говорить, потому что не хочу раскрывать свои карты публично, но какие бы ни были мои карты, экономические стимулы - и, возможно, сдерживающие факторы - в каком-то смысле более важны", - рассказал Трамп. 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, по запросу России в пятницу, 15 августа, пройдет встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Локация - Аляска.

Только вчера, 13 августа, Трамп выразил сомнения, что ему удастся убедить Путина прекратить убийства в рамках войны против Украины.

Несмотря на это, американский лидер ставит перед собой цель в виде достижения прекращения огня между воюющими странами.

Владимир ПутинДональд ТрампМирные переговорыВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине