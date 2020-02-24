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Зливи з мокрим снігом та штормовий вітер: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 08:00
Зливи з мокрим снігом та штормовий вітер: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото ()

У Києві значні дощі з мокрим снігом, вдень до +5

Погода в Україні сьогодні, 24 лютого, буде дощовою у всіх областях, також очікується вітер, який досягатиме штормових значень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на всій території країни синоптики прогнозують значні дощі з мокрим снігом. Окрім опадів очікуються сильні пориви вітру, які досягатимуть 22 метрів на секунду.

Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +3 у північних та східних областях, та від +2 до +4 у центральних. На заході та півдні термометри вдень покажуть від +4 до +8, в Одеській області до +10. Вночі температура коливатиметься від +1 до +4.

Зливи з мокрим снігом та штормовий вітер: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні також буде дощова погода, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вдень у столиці коливатиметься від +3 до +5. Вночі термометри покажуть від +1 до +3.

Зливи з мокрим снігом та штормовий вітер: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах подекуди перевищує 1 метр. На сніголавинній станції Пожижевська зафіксовано висоту снігового покриву 36-133 сантиметрів.

Крім того, у Карпатах зберігається висока ймовірність сходження лавин. За даними синоптиків, у період з 22 по 24 лютого в Карпатах буде переважати сніголавинна небезпека 3 рівня.

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