Через негоду в Україні знеструмлено більше 250 населених пунктів

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Через штормовий вітер та сильні опади без світла лишились 251 населений пункт

Через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що через штормовий вітер та сильні опади без світла лишились 251 населений пункт у 7 областях, а саме: Львівська - 70, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12, Житомирська - 11 та Рівненська - 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, погода в Україні 24 лютого різко погіршилась, оголошено штормове попередження, сильні дощі та хуртовини.

Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення на окремих ділянках доріг або припинення руху транспорту. Також очікувані погодні умови спричинятимуть ускладнення роботи морської галузі та морського транспорту.

Додамо, сьогодні на всій території країни синоптики прогнозують значні дощі з мокрим снігом. Окрім опадів очікуються сильні пориви вітру, які досягатимуть 22 метрів на секунду.

Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +3 у північних та східних областях, та від +2 до +4 у центральних. На заході та півдні термометри вдень покажуть від +4 до +8, в Одеській області до +10. Вночі температура коливатиметься від +1 до +4.