ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель

Украина, Понедельник 22 июля 2024 14:51
UA EN RU
Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель Фото: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицита может не быть вообще.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу "Суспільне".

"Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сообщил Кудрицкий.

По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.

"У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - сказал он.

Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита. "И знаете я вам так скажу, что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полон блекаут на недели или месяцы", - добавил глава "Укрэнерго".

По прогнозу экспертов, в середине осени в Украине могут на время отказаться от отключений света для населения. Но это будет не надолго, и потом ситуация снова усложнится.

МВФ прогнозирует средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году на уровне около 10%. В то же время серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в час пик.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
NEWS
Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель
Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель
DAILY
"Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план