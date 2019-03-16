Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією тимчасово не працюють

Пропускні операції призупинено до 16:00

Пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией временно не будут работать в субботу, 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Западного управления ГПСУ в Facebook.

Как сообщается, в связи с переустановкой базы данных Государственной миграционной службы до 16:00 не будут работать пункты пропуска "Лужанка", "Вилок", "Косино", "Дзвонковое", "Солотвино" и "Дьяково".

Отмечается, что сейчас осуществляется только пропуск пешеходов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2019 году на границе с Венгрией откроется международный пункт пропуска Большая Паладь - Надьгодош

Также, 17 марта в связи с реконструкцией не будет проводиться пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое".

РБК-Украина писало, что с 18 по 22 марта в пункте пропуска "Ужгород-Вышне Немецкое" будет временно приостановлено оформление и пропуск грузовиков. Причина - калибровка весов на словацкой стороне.

Добавим, вчера на Донбассе в очередях на КПВВ умерли два человека. По данным пресс-центра ООС, на пунктах пропуска "Майорск" и "Новотроицкое" двум мужчинам стало плохо, медикам не удалось спасти их.