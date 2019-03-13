Один з пунктів пропуску на Закарпатті тимчасово припинить роботу

Фото: КПП "Ужгород-Вишнє Німецьке" (facebook.com/sfs.zakarpatia)

З 18 по 22 березня у пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде тимчасово призупинено оформлення і пропуск вантажівок

Руху в пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде тимчасово припинено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну фіскальну службу.

Повідомляється, що з 18 по 22 березня 2019 року в пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде тимчасово призупинено оформлення і пропуск вантажних автомобілів. Причина - калібрування ваги на словацькій стороні.

Під час робіт рух вантажівок буде можливим лише по одній смузі, яка буде позначена тимчасовими дорожніми знаками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із-за сильного вітру в Чернівецькій області на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією впали дроти високовольтної лінії.

Через це рух на міжнародній трасі було перекрито. Об'їхати цю ділянку дороги на кордоні з Румунією деякий час було неможливо. На місце події викликали аварійні служби.

Додамо, Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 12 березня, перетнули 43 тис. осіб. Сьогодні вранці на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/60; "Маріїнка" - 20/70; "Новотроїцьке" - 10/40; "Гнутово" - 20/30. В даний час всі КПВВ працюють у штатному режимі.