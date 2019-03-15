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На Донбасі в черзі на КПВВ померли дві людини

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 15:48
На Донбасі в черзі на КПВВ померли дві людини
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Випадки зафіксовані на КПВВ "Новотроїцьке" і "Майорск"

На КПВВ на Донбасі сьогодні, 15 березня, померли двоє громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Сьогодні о 10:35 на КПВВ "Новотроїцьке" водій таксі повідомив, що під час руху автомобіля від блокпоста "Березове-2" 64-річний громадянин відчув слабкість і втратив свідомість. На вказане повідомлення старший наряду КПВВ "Новотроїцьке" викликав машину швидкої допомоги, яка прибула вже в 10:45. Однак по приїзду швидкої констатували факт смерті. Попередній діагноз - інфаркт.

У той же час, під час проходження на вхід з тимчасово окупованої території КПВВ "Майорськ" громадянин України в 11:40 втратив свідомість. В 11:45 була викликана швидка допомога. По прибуттю швидкої допомоги з 12:00 до 12:15 здійснювалися реанімаційні заходи, проте в 1к2:15 лікарі констатували смерть чоловіка.

Нагадаємо, 5 січня, на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Майорсь" в очікуванні переходу на підконтрольну Україні територію померли дві людини.

Раніше повідомлялося, що на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який чекав переходу з непідконтрольною Україні території.

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Теми: Новини ООС
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