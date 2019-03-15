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На Донбасі КПВВ "Новотроїцьке" закриють на один день

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 16:48
На Донбасі КПВВ "Новотроїцьке" закриють на один день
Ілюстративне фото (УНІАН)

КПВВ 17 березня не працюватиме у зв'язку з реконструкцією

На Донбасі КПВВ "Новотроїцьке" 17 березня не працюватиме у зв'язку з реконструкцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що у неділю, 17 березня, в КПВВ "Новотроїцьке" у зв'язку з реконструкцією не буде проводитися пропуск громадян через лінію розмежування.

У прес-центрі відзначили, що з метою поліпшення умов перетинання громадянами лінії розмежування тривають роботи з реконструкції та розвитку контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Донецькій області. У КПВВ "Новотроїцьке" вже змонтовано нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю, завершено будівництво місць укриття і навісів-накопичувачів для осіб, які перетинають лінію розмежування.

Нагадаємо, голова делегації України в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що українська влада готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганської в умовах повного встановлення режиму тиші.

Додамо, на КПВВ на Донбасі сьогодні, 15 березня, померли двоє громадян України. Випадки зафіксовані на КПВВ "Новотроїцьке" і "Майорськ".

Відзначимо, що в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі з ранку дотримується режим припинення вогню. Вчора противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях українських військ в районі населених пунктів Богданівка, Травневе, Луганське та Катеринівка. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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